De la joie avec Idles, dynamiteurs du rock!

Le rock n’est pas mort. Grand absent des principaux festivals de l’été, et bien souvent des charts ces dernières années, il s’est trouvé un sauveur, ou tout du moins un dynamiteur: Idles. Originaire de Bristol, capitale du trip-hop dans les nineties, ce quintette est de retour pour planter à nouveau le drapeau du punk sur la mappemonde musicale.

Idles

«Joy as an Act of Resistance», dispo. (Partisan)

La formation britannique avait déjà sorti un premier album en mars 2017, «Brutalism». Le ton était donné. Saillies bruitistes de guitares punk, batterie qui galope ou qui martèle, le tout emmené par la voix frondeuse et autoritaire de Joe Talbot, au chant scandé et hurlé. Une formule post-punk qui, sans être révolutionnaire, s’avère être chez Idles d’une efficacité et d’une fraîcheur redoutables.

Très attendu, le second opus d’Idles est un séisme, une grosse gifle. Le groupe anglais confirme tous les espoirs placés en lui, et se montre à la hauteur d’une réputation forgée grâce à des prestations live explosives. Bagarreur mais sensible, Joe Talbot se moque des codes de la masculinité («Samaritans») et dévoile des blessures intimes («June»). Assumant sa vulnérabilité, Idles offre un punk qui regarde devant lui.

(Cédric Botzung/L'essentiel)