Apple Music accessible dans 52 nouveaux pays

Le périmètre de l'App Store (son magasin d'applications mobiles), d'Apple Arcade (jeux vidéo), d'Apple Podcasts et d'iCloud (stockage dématérialisé), passe ainsi de 155 à 175 marchés, d'après un communiqué. Les ajouts concernent principalement l'Afrique. Apple Music arrive au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Maroc, en République Démocratique du Congo, au Rwanda et dans 20 autres pays du continent.

Cette opération doit permettre de renforcer la présence mondiale de la deuxième plateforme de musique en streaming, qui comptait environ 60 millions d'abonnés en juin dernier, selon une interview d'un vice-président du groupe au site spécialisé Numerama. Spotify, disponible dans moins de marchés, recensait 124 millions d'abonnés fin 2019, d'après la société suédoise, leader du secteur.

La radio et la télévision ont la cote

La marque à la pomme négocie depuis plus d'un an avec les éditeurs, labels et autres détenteurs de droits musicaux pour pouvoir proposer son catalogue plus largement. Mais l'extension tombe en pleine crise économique, causée par la pandémie de Covid-19. D'un côté, l'utilisation des plateformes de divertissement, des jeux vidéo aux séries, a explosé à la faveur du confinement de centaines de millions de personnes et de familles.

Mais «la consommation de contenus audio via Internet a basculé du streaming de musique vers la radio», constate Abhilash Kumar, analyste chez Counterpoint, dans une note publiée début avril. «Dans les zones très touchées, les personnes s'inquiètent et allument la radio et la télévision en permanence, pour suivre les infos. Les chaînes de télé et les podcasts connaissent un essor tandis que l'élan vers la musique en streaming s'est interrompu», détaille-t-il.

En outre, les nouveaux marchés convoités par Apple ne s'annoncent pas faciles à conquérir. L'habitude de payer pour la musique en ligne n'a pas encore été prise dans de nombreux pays, où le niveau de vie ne permet pas forcément ce genre de dépenses.

(L'essentiel/afp)