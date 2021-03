Justin Bieber a-​​t-​​il volé le logo du groupe Justice?

Le nouvel album de Justin Bieber n’est pas encore sorti (il est attendu pour le 19 mars 2021), qu’il fait déjà des vagues. Et pas à cause de ses morceaux. C’est la pochette, dévoilée par le Canadien le 28 février 2021, qui fait débat. Notamment à cause du design du logo de «Justice» qui fait fortement penser à celui utilisé par le duo français Justice depuis 2003.

Spin.com a obtenu le point de vue du management de Justice. Et il est sans équivoque. «L’équipe de Bieber nous a contactés par e-mail en mai 2020 en demandant à être mis en relation avec le graphiste de Justice pour discuter d’un logo. Nous avons essayé de mettre en place un rendez-vous téléphonique entre l’équipe de Bieber et notre graphiste, mais sans succès. L’échange s’est terminé ici. Personne n’avait jamais mentionné un album du nom de «Justice» ou un logo écrit Justice. La première fois que nous l’avons vu c’est en découvrant l’annonce de Bieber», a écrit le management du duo français d’electro, auteur des tubes «D.A.N.C.E», «We Are Your Friends» ou encore «Audio Video Disco».

Au lendemain de la communication du chanteur canadien dans laquelle il affirmait avoir lui-même dessiné le logo, Pedro Winter, manager historique de Justice, avait ironisé sur Instagram via le compte d’Ed Banger, label des Français: «Ed Banger Records nomme Monsieur Justin Drew Bieber en tant que directeur artistique. Nous aimerions remercier Monsieur So Me (ndlr: graphiste de Justice) pour son travail depuis 2003. Avec amour (et beaucoup de fun)».

(L'essentiel/fec)