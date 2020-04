Il a dû faire une pause pour soigner sa santé mentale

Les fans de Flume sont aux anges. Le DJ et producteur de Sydney leur a promis, dans l'émission «My Friend Podcast» de sa petite amie, Paige Elkington, un nouveau disque dans les mois qui viennent. C'est peu dire que celui-ci est très attendu, après la sortie en mars 2020 du très prometteur «The Difference», single réalisé en collaboration avec Toro Y Moi. Et surtout aussi parce que Harley Streten, de son vrai nom, n'a plus sorti d'album original depuis «Skin» en 2016.

Il faut dire que l'Australien, après avoir fait souffler un vent de fraîcheur sur la scène électronique au début des années 2010 et avoir été invité à jouer dans les plus grands événements autour du globe, a traversé une très mauvaise passe ces dernières années. Dans le podcast, il a confié que l'enchaînement effréné des tournées avait atteint sa santé mentale. «J'ai peur du public. Je consommais beaucoup d'alcool pour être à l'aise sur scène, pour ne pas être tétanisé par l'anxiété. Boire autant m'a conduit chez le psy. La première chose que je lui ai dite, c'est que je détestais mon travail», a-t-il raconté.

Sa thérapie et «des antidépresseurs incroyablement efficaces sur l'anxiété» lui ont permis de remonter la pente. Aujourd'hui, il ne boit plus une goutte avant un show et assure qu'il se sent beaucoup mieux dans son costume d'artiste. «Je ressens toujours un peu d'inquiétude avant de me produire, mais c'est désormais gérable.»

Croisons les doigts! Sauf annulation due à la pandémie, la star de la future bass, 28 ans, sera en tournée à partir du mois de juin 2020.

