Coldplay annonce son dernier album pour 2025

La discographie de Coldplay, qui fera une tournée mondiale éco-responsable en 2022, sera bientôt complète. C’est ce qu’affirme le chanteur dans la bande-annonce de l’émission «Christmas with Chris Martin» qui sera diffusée le soir du 23 décembre 2021 sur BBC Radio 2. «Je peux vous le dire, notre dernier vrai disque sortira en 2025 et après cela, je pense que nous ne ferons qu’une seule tournée. Peut-être que nous ferons encore des choses en collaboration (NDLR: Coldplay a sorti le tube «My Universe» avec BTS en 2021), mais le catalogue Coldplay, pour ainsi dire, sera terminé», assure Chris Martin à Jo Whiley.

Dans la courte séquence, subtilement montée, on entend ensuite l’animatrice confier que Chris est quelqu’un de «très drôle» et qu’elle ne sait jamais «s’il plaisante ou s’il est mortellement sérieux». Reste que ce n’est pas la première fois que le leader de l’un des plus grands groupes de pop rock du monde, formé en 1996 par Chris Martin et le guitariste Jon Buckland, annonce qu’il va gentiment se retirer du circuit. À l’automne 2021, c’est dans «NME» qu’il avait expliqué que le 12e album de sa formation serait le dernier. On rappellera que Coldplay a pour l’heure publié neuf albums, le dernier en date, «Music of the Spheres», est sorti le 15 octobre 2021.

