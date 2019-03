Mabel marche sur les pas de sa glorieuse famille

Les histoires de famille en musique ne sont pas rares, mais elles fascinent toujours. Et on ne parle pas forcément des Jackson. Dans le cas de Mabel, 23 ans, il était presque normal qu'elle se lance dans le business. Sa mère est une certaine " target="_blank">Neneh Cherry, star dans les années 1990, et son père, le producteur Cameron McVey, a collaboré avec Portis­head et Massive Attack. En outre, le demi-frère de la chanteuse pop n'est autre que Marlon Roudette, ex-leader de " target="_blank">Mattafix.

Pourtant, tout n'était pas gagné d'avance pour Mabel. «Ado, je me suis battue avec des troubles mentaux: dépression, anxiété. C'en est arrivé au point où je n'allais plus à l'école. Je n'avais aucun ami», a-t-elle raconté au site Gay Star News. Aujourd'hui, elle se sent mieux. Elle a pris conscience qu'il était «ok» de ne pas aller bien. En plus, le succès lui tend les bras.

Elle a été nominée aux derniers Brit Awards, 16 millions de personnes streament ses titres chaque mois sur Spotify et son «Don't Call Me Up» est, selon Billboard, un sérieux prétendant au titre de tube de l'été. «Tout ça me paraît incroyable, a déclaré Mabel. C'est si imprévisible. Je suis reconnaissante. Sans le soutien des fans, je ne suis rien.»

(L'essentiel)