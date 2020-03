Kenny Rogers, légende de la country, est mort

La star de la musique country Kenny Rogers, dont la carrière s'est étalée sur plus de 60 ans, s'est éteinte à l'âge de 81 ans, a annoncé sa famille dans la nuit de vendredi à samedi.

«Rogers s'en est allé paisiblement, à la maison, de mort naturelle, accompagné par des soins palliatifs et entouré de sa famille», ont-ils déclaré dans un communiqué de presse. Le chanteur né au Texas était connu pour une série de tubes comme «The Gambler», «Lucille» et «Islands in the Stream».

La famille a indiqué organiser une cérémonie intime et en petit comité «sans lien avec l'urgence nationale liée au Covid-19». Celui qui a remporté à trois reprises un Grammy avait annulé pour des raisons de santé les dernières dates de sa tournée d'adieu en 2018.

Sa carrière avait commencé à la fin des années 1950, et il était rapidement devenu une référence dans le rockabilly, jazz et d'autres genres qu'il réinterprétait dans son style country. Ses tubes ont occupé 24 fois la tête du hit-parade, et ce membre du Country Music Hall of Fame avait remporté six «Country Music Awards».

Duo avec Dolly Parton

Ses douces ballades et ses incessantes tournées lui avaient valu une réputation d'artiste pop grand public, notamment au travers de ses réinterprétations de chansons de Noël.

Kenny Rogers avait accédé à la célébrité grâce à ses duos avec la chanteuse country Dolly Parton, et ses apparitions dans des films au cinéma et à la télévision comme dans l'émission «The Muppet Show».

(L'essentiel/afp)