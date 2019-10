Banni par la Chine pour avoir liké «South Park»

Il en faut peu pour irriter le régime de Pékin. Zedd, parmi les 50 meilleurs DJ du monde selon «DJ Mag», vient d'en faire la cruelle expérience. «Je viens d'être banni de manière permanente de Chine parce que j'ai aimé un tweet de «South Park», a tweeté l'artiste de 30 ans. Un porte-parole du DJ a confirmé l'info à CNBC sans préciser si c'était sa musique qui était censurée ou si l'artiste était désormais interdit d'entrée sur le territoire.

Le tweet du dessin animé satirique était pourtant innocent: il célébrait son 300e épisode. «South Park» tacle souvent la Chine en critiquant le régime, le non-respect des droits de l'homme et le président Xi Jinping. L'épisode «Band in China», qui se moque des entreprises US voulant s'implanter dans l'Empire du Milieu, a même été censuré.

(L'essentiel/fec)