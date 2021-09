«Le son actuel, c’est le son des années 1980»

Le Marseillais de 42 ans a dévoilé «Chasseur d’étoiles» le 10 septembre 2021. Dans ce disque, Soprano remonte le temps avec une multitude de clins d’œil, musicaux, instrumentaux ou dans les textes, aux années 1980 et un peu aux années 1990. Citons par exemple «Près des étoiles», reprise d’«Un peu plus près des étoiles», tube de Gold de 1985, «Le grand bleu», hommage au film du même nom sorti en 1988 ou encore «NKOTB», imaginé en pensant au boys band New Kids On the Block qui a cartonné de 1984 à 1994.

De passage à Lausanne, ville qui l’accueillera en concert à la Pontaise le 4 juin 2022, Soprano est revenu devant nos caméras sur la genèse de ce disque qu’il présente comme «conceptuel» et dont il est convaincu qu’il plaira autant à sa génération qu’à celles plus jeunes.

(L'essentiel/Julien Delafontaine)