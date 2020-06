«Vous avez oublié que j’étais humaine»

«Vous avez vu une enfant grandir sous vos yeux, en oubliant que j’étais humaine. Ce n’était pas mon choix. À cette époque, je n’étais pas prête. Mais je crois que je le suis maintenant». Tels sont les propos de Paris Jackson commentant le teaser de sa propre émission de téléréalité, «Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn», où on la voit avec son petit ami.

Dans ce programme, qui est diffusé depuis ce mardi sur Facebook, la fille du roi de la pop raconte sa nouvelle vie avec son groupe de musique folk, The Soundflowers, qu’elle forme avec son chéri, Gabriel Glenn. «Dès que je l’ai rencontré, nous avons commencé à faire de la musique», se souvient l’Américaine de 22 ans. Après avoir fait connaissance dans un bar de Los Angeles en 2018, ils ne se sont plus quittés. «On a immédiatement vibré l’un pour l’autre et on a passé trois jours ensemble, révèle Paris dans le premier épisode. En l’espace d’une semaine, je vivais déjà dans son van».

«J'aime que ma musique aide les gens»

De son côté, le jeune musicien américain se sent aussi en osmose avec sa copine. «Avec elle, je me sens chez moi, c’était quelque chose de tellement naturel, confie-t-il. J’avais l’impression que nous étions tous les deux abîmés». La fille de Michael Jackson a en effet connu des moments difficiles durant son enfance, notamment liés à la célébrité de son papa décédé en 2009. «Gabriel comprend la peine que j’ai connue toute ma vie. Il m’a aidée à comprendre que j’étais née pour faire de la musique. La pression d’avoir à suivre les pas de mon père, être comparée à lui et scrutée est toujours présente, mais nous travaillons là-dessus».

Selon Paris, son émission de téléréalité a un objectif bien précis. «Je voudrais permettre aux gens de gagner en confiance et en courage, dit-elle. J’aime que ma musique aide les gens et leur permette de se connecter. Un Jackson qui fait de la musique folk? Ils ne s’y attendaient pas du tout». Le duo vient de sortir son premier EP contenant cinq titres.

