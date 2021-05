Le huitième album de Placebo va sortir

«Ne désespérez pas et sachez que l’album 8 est terminé et prêt à sortir. Nous sommes également occupés à réserver des dates de concert», a informé Placebo sur Instagram. Dans son long message, le groupe de rock a demandé à ses fans ce qu’il pouvait faire d’autre pour eux. «Nous serions ravis de vous entendre. Et comme nous allons bientôt nous voir beaucoup, nous aimerions vraiment savoir», a-t-il écrit en glissant quelques suggestions comme «des NFT, des posters, des masques, des cassettes, des t-shirts rétros, un nouveau fan club, un fanzine, ou encore des poupées».

Le dernier album en date de Placebo, «Loud Like Love», remonte à 2013. Porté par les hits «Too Many Friends» et «A Million Little Pieces», la galette a été certifiée disque d’or dans de nombreux pays. En 2020, le chanteur Brian Molko et le musicien Stefan Olsdal ont célébré les 20 ans de «Black Market Music», plus de 3 millions d’exemplaires vendus dans le monde, avec une série de vidéos documentaires sur la création du disque.

(L'essentiel/jde)