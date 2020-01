Le groupe Sum 41 carbure toujours à l'énergie

«À nos débuts, nous abusions sur l'alcool et restions debout toute la nuit en tournée. Désormais, nous prenons davantage soin de nous et gérons mieux les tournées», nous avouait Jason «Cone» McCaslin, le bassiste de Sum 41, la veille de l'escale luxembourgeoise. Sur les rails depuis plus de vingt ans, les punks presque quadragénaires ont raison de ménager leur monture. Et de l'énergie, les Canadiens en ont toujours à revendre!

«Montrez-moi ce dont vous êtes capables, je veux vous voir dingues!» lançait Deryck Whibley, coupe de cheveux à la Syd Vicious. Quelle meilleure façon de se mettre les fans nostalgiques dans la poche que de dégainer ses classiques? Sum 41 enchaînait ainsi «The Hell Song», «Motivation», avec un solo du guitariste Dave Baksh, et «Over My Head». «Ce soir, nous continuons de fêter le 15e anniversaire de notre album "Chuck"», lâchait Deryck juste avant «We're All to Blame».

Riffs aiguisés, rythmiques survoltées, mélodies accrocheuses: la formule des punks canadiens n'a pas changé, mais elle reste efficace et fait plaisir aux fans. À l'image de l'explosif «Out for Blood», premier single du dernier opus de Sum 41, «Order in Decline». La formation de l'Ontario offrait un set de 100 minutes, s'achevant sur l'incontournable «Still Waiting». Avec, cerise sur le pancake, une reprise de «We Will Rock You» suivie de l'incontournable «In Too Deep» en rappel.

(Cédric Botzung/L'essentiel)