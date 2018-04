Une belle déclaration d'amour au blues

Avec ses lumières chaleureuses et ses tapis vintage au sol, la salle de la rue de Hollerich avait presque des airs de club de jazz, jeudi soir. Ou plutôt d'un petit club de blues du Mississippi. Sous des applaudissements nourris, Ben Harper et Charlie Musselwhite s'installaient sur des chaises disposées à l'avant de la scène.

La star et le sorcier étaient accompagnés de trois autres musiciens, à la batterie, et la basse et à la guitare. Le single blues-rock "When I Go" ouvrait le bal, avant que le duo ne se redresse pour entonner le rythmé "Bad Habits", sur lequel Charlie Musselwhite s'en donnait à cœur joie à l'harmonica. L'Américain de 74 ans dévoilait une voix puissante et habitée sur "The Blues Overtook Me".

Assis à ses côtés, Ben Harper passait en mode "slide guitar". Chez ces deux-là, pas besoin de longs discours, la musique parle d'elle-même. Nul besoin de se parler, la complicité était évidente. Les deux acolytes haussaient le ton sur "Get Up!" Et sa grosse ligne de basse, sur lequel le Californien de 48 ans lâchait un gros solo, le visage dissimulé sous son traditionnel Panama. Les compères envoyaient une charge anti-Trump ("I Don't Believe A Word You Say"), et offraient aussi une belle parenthèse acoustique ("Trust You To Dig My Grave"). Virtuosité et humilité étaient les mots d'ordre d'un duo qui offrait au public un trip à travers l'Amérique éternelle.

(Cédric Botzung/L'essentiel)