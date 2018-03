«L’essentiel»: Votre premier album a été suivi d’une grande tournée mondiale. Avez-vous eu le temps de respirer avant le second?

Ibeyi



Vendredi, 20 h, Vendredi, 20 h, à l’Atelier , à Luxembourg-Ville. Entrée: 28 euros.

Ibeyi: Pas vraiment. C’est assez dingue. On a écrit 19 chansons pendant la tournée précédente qui a duré plus de deux ans et on a commencé à enregistrer le nouvel album très rapidement après la fin. L’album est sorti et on a recommencé à tourner. Et nous voilà reparties pour faire le tour du monde!

Votre manière de composer a-t-elle évolué?

Ce qui a changé c’est que les chansons de notre premier album ont été écrites entre nos 14 et nos 19 ans, sans imaginer qu’un jour on enregistrerait un disque et qu’on le jouerait devant des gens. Alors que les chansons de «Ash» ont été écrites en pensant à la scène, en pensant à ce qu’on voulait ressentir en concert et ce qu’on voulait partager avec le public.

Les percussions frappent plus fort, les beats sont plus secs, plus hip-hop. Tenez-vous compte du live lorsque vous composez?

On savait depuis l'enregistrement du 1er album que le 2eme aurait des beats plus hip hop. On écoute énormément de hip hop, de trap, de reggaeton, et on voulait bouger plus, transpirer plus, faire circuler l'énergie entre le public et nous.

«Des rêves plein la tête»

Et vous utilisez également l’Auto-Tune. Comme un instrument, d’ailleurs…

Oui, l'auto-tune c'est comme la pédale de disto sur la guitare ou comme quand on est passé de la guitare acoustique à la guitare amplifiée. C'est une expérience sonique qui déstabilise les conservateurs. Ce n'est pas pour ça qu'on met de l'auto-tune sur toutes les chansons ou qu'on ne sait pas chanter sans. Ce n'est pas parce qu'on amplifie le son d'une guitare qu'on ne sait pas jouer avec une guitare sèche.

«Ash» est un disque davantage ouvert sur l’extérieur, plus conquérant.

C’est une fois le disque achevé que nous avons compris ce que racontait «Ash». Au départ, on avait beaucoup de chansons, et on ne voyait pas vraiment de fil conducteur. Mais à la fin de l’enregistrement, quand on a choisi les titres qui resteraient, on s’est rendu compte qu’il parlait plus du monde dans lequel on vit que le premier.

Le titre «Deathless» est tiré d’une expérience personnelle. La musique est-elle comme une catharsis?

La musique nous a sauvé la vie quand notre père et notre sœur aînée sont morts. Elle nous a permis de transformer la douleur en beauté, en célébration de la vie, en force. C’est ce que l’on veut partager avec le public, cet espoir, cette force.

Vous avez déjà travaillé avec des stars comme Beyoncé. Avec qui aimeriez-vous travailler à l’avenir?

Kendrick Lamar, James Blake et tant d'autres... On aimerait aussi composer pour le cinéma, pour la danse... On a des rêves plein la tête!

Comment se déroule cette nouvelle tournée?

On rentre d’une tournée en Colombie, au Brésil, en Argentine et au Chili. On a déjà tourné en Europe et aux USA et on va continuer. On part en Russie, cet été on joue dans les gros festivals... On a vraiment beaucoup de chance de chanter devant des publics aussi divers.

(Recueilli par Cédric Botzung)