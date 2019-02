Ellie Goulding chante pour la planète

Multiple disque de platine avec «Love Me like You Do», Ellie Goulding a donné de la voix pour la BO de «Our Planet», série documentaire à voir dès le 5 avril 2019 sur Netflix. Le titre «In This Together» est un tube en puissance, selon le «Sun». La Britannique de 32 ans l'a enregistré aux mythiques studios Abbey Road, à Londres. Il est en partie joué par l'Orchestre philharmonique de Londres et écrit par Steven Price, grand compositeur de musiques de film.

C'est David Attenborough, éminent scientifique derrière «Our Planet», qui a recruté Goulding. «Il connaissait son travail comme ambassadrice des Nations Unies pour l'environnement. Il ne voulait personne d'autre pour porter la cause environnementale à la jeune génération», a confié une source au tabloïd.

"I don't think I could live with leaving them with this planet and being on the wrong side of history. So please be on the right side of history."@elliegoulding calls on world leaders to act on climate & leave behind a healthy, livable planet for future generations. #SDGLive pic.twitter.com/E3J1mri58y