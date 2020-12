100 000 abonnés en une semaine, il casse Internet

«Wesh l'équipe, c'est JulienBeats!». Avec sa voix aiguë, ses survêtements d'équipes de football et ses lunettes de premier de la classe, ce jeune youtubeur français de douze ans s'adonne, avec fraîcheur, répartie et humour à sa passion. Il réagit sur le Net à des albums de rap et R'nB, de Wejdene à Damso en passant par 13 Block ou Aya Nakamura.

«On est entre nous, en petit comité, 70 abonnés», lâchait-il le 23 novembre. Depuis, Booba ou 13 Block ont partagé dans leurs stories Instagram les vidéos de JulienBeats et la machine s'est un peu emballée. Sa chaîne YouTube affichait ainsi 32 000 abonnés lundi et plus de 106 000 hier.

En utilisant les codes du rap de rue sans avoir la tête de l'emploi, en chambrant ou faisant les louanges des rappeurs avec la spontanéité de son âge, JulienBeats, armé de ses pistolets Nerf, est la sensation du moment en France, sur les réseaux sociaux.

(Cédric Botzung/L'essentiel)