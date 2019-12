Traité de «gros», Ed Sheeran a perdu 25 kg

Avant que des trolls lui fassent remarquer qu'il avait pris du poids, Ed Sheeran ne s'était jamais vraiment senti complexé par son physique. «C'est au moment où on te le fait remarquer que tu commences à y penser», a-t-il analysé dans le podcast «Behind The Medal».

Traité de «potelé» et de «gros» alors qu'il pesait 101 kilos, en 2017, le Britannique a même quitté Twitter tant les commentaires sur son apparence étaient devenus cruels. «Le problème, c'est que j'allais au pub, que je mangeais des saucisses et de la purée, une tarte, un pudding parfois et que je buvais beaucoup de bières. Et je ne faisais pas d'exercice. Mes amis m'appelaient Two Dinners Teddy (NDLR: Teddy deux repas). En tournée, c'est vraiment facile de boire tous les jours, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient te rendre visite», a-t-il poursuivi.

C'est durant sa tournée mondiale, commencée en mars 2017 et qui s'est terminée en août 2019, qu'Ed a décidé de faire attention, soutenu par sa femme. Il a commencé un régime et s'est mis à faire du sport: «J'ai dû faire un véritable effort pendant la tournée. Je pèse 76 kilos maintenant. J'ai commencé à courir et à faire du vélo».

(L'essentiel/jfa)