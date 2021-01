Drake repousse la sortie de son album tant attendu

C’est la douche froide pour tous les fans du Canadien. Drake a déclaré le 21 janvier 2021, dans sa story Instagram, qu’il n’allait pas sortir son sixième disque, «Certified Lover Boy», comme prévu en janvier 2021. Ce nouvel album est présentée comme étant l’un des plus attendus de l’année. Le rappeur, artiste le plus écouté de l’histoire de Spotify avec plus de 50 milliards d’écoutes, a écrit: «J’avais prévu de publier mon album ce mois, mais entre mon opération et ma rééducation, toute mon énergie est allée dans ma récupération». Drake, 34 ans, a ajouté qu’il était «heureux d’être à nouveau debout sur ses pieds»: «Je me sens bien et je suis focalisé sur l’album. Je me réjouis de le partager avec vous tous en 2021».

Billboard rappelle qu’en octobre 2020, l’homme avait diffusé des photos de lui où il apparaissait avec la jambe droite dans une attelle après avoir subi une opération au genou. «Je veux utiliser ce post pour envoyer de l’amour et de la motivation à chaque personne qui s’est fait avoir par l’année 2020», avait écrit Drake. Fin novembre 2020, il avait également publié une photo en noir et blanc de lui alité avec une chaise roulante à ses côtés.

(L'essentiel/fec)