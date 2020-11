Et le meilleur DJ du monde est…

Comme de coutume, la sortie du célèbre classement donne le «la» dans la musique électronique, à tendance commerciale. Et 2020 n’étant vraiment pas une année comme les autres, le top 100 de DJ Mag n’a sacré ni Martin Garrix ni Dimitri Vegas & Like Mike, qui squattaient la première place à tour de rôle depuis plusieurs éditions. Cette année, c’est David Guetta qui a été élu par le public.

«J’ai commencé à faire des tournées il y a 20 ans. J’ai gagné ce trophée pour la première fois en 2011. C’est fantastique d’être à nouveau le numéro un. Ce d’autant plus que cette nouvelle arrive le jour de mon anniversaire (NDLR: il a eu 53 ans le samedi 7 novembre 2020). Je n’aurais pas pu rêver meilleur cadeau», a réagi David Guetta sur Instagram. Selon lui, ce trophée, cette année, a «grande importance»: «Depuis quelque temps, je produis une musique plus proche de mes racines musicales sous le nom de Jack Back. C’est plus proche de la culture du deejaying aussi. Raison pour laquelle ce prix me rend encore plus heureux».

David Guetta en a également profité pour pousser un coup de gueule à l’attention du monde politique, qui n’en fait pas assez pour le monde de la nuit, dans le contexte du coronavirus. «Les gouvernements ne peuvent plus ignorer notre culture. J’ai l’impression que notre industrie était enfin respectée. Maintenant, elle a besoin d’aide. S’il vous plaît les gouvernements, commencez à regarder ce qui se passe ici en bas, chez nous. Enormément de monde dépend de cette industrie, et pas que le DJ».

Classement complet, de la dernière à la première place:

100. Marco Carolla (-14)

99. Robin Schulz (-17)

98. 22Bullets (New)

97. Blastoyz (New)

96. Dimitri Vangelis & Wyman (New)

95. ANNA (New)

94. Mike Perry (New)

93. Deborah De Luca (New)

92. Tungevaag (New)

91. Black Coffee (-1)

90. Mike Williams (-1)

89. Burak Yeter (New)

88. Aryue (New)

87. Sunnery James & Ryan Marciano (New)

86. Green Velvet (New)

85. Plastik Funk (New)

84. Swedish House Mafia (-42)

83. D.o.D. (+13)

82. Pink Panda (New)

81. Rave Republic (+13)

80. Radical Redemption (Ré-entrée)

79. Mr. Pig (New)

78. Brennan Heart (Ré-entrée)

77. Tom & Collins (+7

76. Fisher (-13)

75. Florian Picasso (+23)

74. Kura (-34)

73. Nora En Pure (New)

72. Deniz Koyu (+9)

71. Julian Jordan (+22)

70. Blasterjaxx (-34)

69. Peggy Gou (+11)

68. Jamie Jones (New)

67. Yellow Claw (+10)

66. Nina Kraviz (-6)

65. Ummet Ozcan (-33)

64. deadmau5 (+7)

63. Breathe Carolina (-1)

62. 3 Are Legend (+8)

61. Carta (+11)

60. Boris Brejcha (+25)

59. Amelie Lens (New)

58. Will Sparks (-1)

57. Rezz (New)

56. ATB (-17)

55. DVBBS (-32)

54. Miss K8 (+15)

53. Ferry Corsten (+6)

52. Cat Dealers (-6)

51. Diego Miranda (+4)

50. Paul van Dyk (+37)

49. Wolfpack (-11)

48. Adam Beyer (=)

47. Alison Wonderland (-3)

46. Headhunterz (-17)

45. Alesso (+16)

44. Mariana Bo (+5)

43. Illenium (+21)

42. MATTN (+9)

41. Claptone (+12)

40. Tujamo (+3)

39. Vinai (-11)

38. Danny Avila (+3)

37. Diplo (+30)

36. Angerfist (-2)

35. Zedd (+15)

34. Carl Cox (+1)

33. Quintino (-8)

32. Charlotte De Witte (+42)

31. Nicky Romero (+6)

30. Vintage Culture (+17)

29. Bassjackers (+5)

28. Kygo (+24)

27. The Chainsmokers (-1)

26. Alan Walker (+1)

25. DJ Snake (-9)

24. Vini Vici (+7)

23. Fedde Le Grand (+7)

22. Eric Prydz (-5)

21. Lost Frequencies (-1)

20. Nervo (+4)

19. Above & Beyond (+3)

18. Calvin Harris (+1)

17. Hardwell (-5)

16. Tiësto (-8)

15. Skrillex (+6)

14. W&W (+4)

13. R3HAB (+1)

12. KSHMR (+3)

11. Marshmello (-6)

10. Timmy Trumpet (+3)

9. Steve Aoki (+1)

8. Oliver Heldens (-1)

7. Afrojack (+2)

6. Don Diablo (=)

5. Alok (+6)

4. Armin Van Buuren (=)

3. Martin Garrix (-1)

2. Dimitri Vegas & Like Mike (-1)

1. David Guetta (+2)

(L'essentiel/fec)