Scooter, le baron de la rave au Luxembourg

«Hyper Hyper», «Move Your Ass!»: en pleine explosion du son rave, Scooter a fourni de nombreux hymnes club au milieu des années 1990. Formé à Hambourg en 1993, et emmené par le chanteur Hans Peter Geerdes, et le DJ Michael Simon, le groupe allemand n’a jamais cessé de sortir des albums.

Après avoir dévoilé ces derniers mois les singles «FCK 2020» et «Paul Is Dead», Scooter sortira le 16 avril prochain, son vingtième opus, «God Save The Rave». Un nouvel album, accompagné d’une tournée européenne de douze dates, qui débutera le 11 mars 2022, à Stuttgart, et s’achèvera le 26, à Kiel, et fera étape par la Belgique et le Luxembourg, avec un show le 22 mars 2022, à la Rockhal.

Connu pour ses performances live impressionnantes, Scooter fera revivre à tous les nostalgiques les grandes heures de la rave. Les billets pour le concert seront en vente sur le site Internet de l’Atelier, le vendredi 19 mars 2021, à 10h.

(cb/L'essentiel)