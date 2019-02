L'album qui a fait basculer la vie de Drake

Depuis août 2018, Drake est l'artiste le plus streamé du monde avec plus de 50 milliards d'écoutes, toutes plateformes confondues. Au départ de ce succès planétaire phénoménal, il y a «So Far Gone». Cette mixtape, parue gratuitement en 2009, a fait exploser le rappeur grâce notamment aux hits «Successful» et «Best I Ever Had».

Pour fêter les dix ans de la galette, Drake l'a publiée en intégralité le vendredi 15 février 2019 sur les sites de streaming. Jusqu'alors, pour des questions de droits d'auteur, seulement sept morceaux sur dix-huit étaient dispo.

En marge de cette mise à jour, la star canadienne s'est fendue d'une publication touchante sur Instagram. Dans celle-ci, il s'est rappelé des personnes qui l'entouraient à l'époque de «So Far Gone», comme ce vendeur de vêtements devenu son manager ou cette responsable au rayon maquillage aujourd'hui actrice. Drake a aussi salué deux rappeurs alors déjà célèbres. «Trey Songz, il y a une décennie, tu as été la première personne à reconnaître mon potentiel et à me faire signer un contrat», a-t-il écrit. Tandis qu'à Kanye West, il a avoué: «Il y a une décennie, je rappais sur ton beat car tu étais le meilleur. Même si tu es dingue sur Twitter ces temps, je n'oublierai jamais ce que tu as apporté à ma carrière.»

(L'essentiel)