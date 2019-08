YouTube refuse à Badshah son record de vues louche

Inconnu sous nos latitudes, Badshah a battu à plate couture des stars internationales. Son clip «Paagal» a été vu plus de 75 millions de fois en 24 heures sur YouTube. Mieux que le précédent record, celui de BTS avec «Boy With Luv» et ses 74,6 millions de clics.

La plateforme de Google refuse pourtant d'homologuer «l'exploit». D'après l'agence Bloomberg, le rappeur n'a pas eu recours à des robots à clics, mais son label a acheté de la pub sur YouTube pour placer son clip entre d'autres vidéos, comptabilisant ainsi à chaque fois des vues.

L'artiste s'est justifié sur Instagram: «On a bossé dur pour promouvoir ce titre autour du globe. C'est à notre tour de briller. Je ne veux pas que les gens à l'étranger voient l'Inde comme dans le film "Slumdog Millionaire". On joue désormais le même jeu que le reste du monde». Et d'ajouter que Taylor Swift avait utilisé le même procédé que lui pour promouvoir le clip «Me!». Cette affaire mise au jour pourrait bien amener YouTube à revoir sa manière de comptabiliser les vues.

(L'essentiel)