Il rêve d'un duo avec une star de la country

Le clip du single «ME!», de Taylor Swift et du leader du groupe Panic! at the Disco, a été apprécié 65,2 millions de fois sur YouTube, le 25 avril dernier, jour de sa sortie. Ce nombre de visionnages permet à l'Américaine de devenir l'artiste féminine la plus regardée en 24 heures après la publication d'un titre. Taylor Swift efface des tabelles Ariana Grande, 55 millions de vues avec «Thank U, Next», en novembre 2018.

C'est en évoquant le succès de leur duo pour le webzine Ask Anything Chat de iHeartRadio que Brendon Urie, 32 ans, a fait une étonnante confidence. L'Américain a expliqué qu'il rêvait désormais d'enregistrer un titre avec Kacey Musgraves. La jeune trentenaire texane est une star de la country. Elle a déjà remporté 6 Grammies, dont 4 en février 2019 avec son album «Golden Hour».

«Je suis un très grand fan de sa voix et de son style d'écriture. Je pense qu'une collaboration serait vraiment amusante à faire», a-t-il livré. Le musicien a aussi raconté avoir déjà rencontré la chanteuse et confié que le courant était très bien passé. «Il y a quelques années, lors d'une réception, nous étions assis autour de la même table. Kacey nous a charmés, ma femme et moi», s'est souvenu Brendon Urie.

(L'essentiel/jde)