Le plus gros festival virtuel électro se prépare

Au total, ce sont près de 70 lives ou DJ sets qui seront proposés en streaming au Tomorrowland Around The World les samedi 25 et dimanche 26 juillet 2020, de 16 h à 1 h. Tous les styles seront représentés.

Les DJ stars David Guetta, Robin Schulz, Martin Garrix, Steve Aoki, Paul Kalkbrenner, Dixon, Charlotte de Witte, Claptone, Tiësto ainsi qu'Adriatique et EDX se produiront, entre autres, sur les huit canaux de diffusion différents de ce qui représentera le plus gros festival électronique virtuel jamais proposé jusqu'alors. Les organisateurs belges n'ont pas dévoilé à quoi ressemblerait leur événement, dont les billets, 20 euros pour le week-end, ont été mis en vente le 18 juin.

Ils se sont contentés de faire saliver les internautes en leur promettant qu'ils vivraient «une expérience exceptionnelle dans un décor typique de Tomorrowland grâce aux meilleures technologies mondiales en matière de gaming, de conception 3D, de production vidéo et d'effets spéciaux». On peut leur faire confiance. Tomorrowland a déjà innové, et cartonné, en rendant ses lives United Through Music, lancés durant le confinement, interactifs. Les sept shows ont d'ailleurs été suivis par 90 millions de personnes dans 156 pays différents.

(L'essentiel)