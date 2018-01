The Offspring passera par le Luxembourg

La tournée de The Offspring fait le tour du monde (Argentine, Canada, État-Unis...) et passera par l'Europe et le Luxembourg le 18 juin 2018, a annoncé l'Atelier mercredi. Une première au Grand-Duché. Leur dernier passage dans la région remonte à 2011, Dexter Holland, Noodles, Greg K et Pete Parada avaient mis le feu au Galaxie d'Amnéville.

Après plus de 30 ans de carrière, le groupe a déjà produit neuf albums et vendus plus de 40 millions de disques. Leur prochain opus est attendu dans le courant de l'année. Les tickets seront en vente à partir de vendredi prochain, 10h.

(L'essentiel)