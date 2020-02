«Rodeo» de Lil Nas X fait le buzz à double titre

Le rappeur américain Lil Nas X, récent gagnant de deux Grammies, fait de nouveau le buzz. Cette fois grâce à la vidéo de «Rodeo», sortie en fin de semaine passée. Elle est en effet truffée de références cinématographiques et télévisuelles. BFMTV a ainsi remarqué que certaines chorégraphies rappelaient «Thriller», de Michael Jackson, que le maquillage de vampire de Lil Nas X était inspiré de celui vu dans la série «Buffy contre les vampires» ou encore que plusieurs séquences de «Rodeo» étaient calquées sur le film «Matrix». Selon le Daily Mail, on retrouve également des clins d’œil, plus ou moins appuyés, à la saga «Scream» et à la série «True Blood».

Si «Rodeo» fait du bruit, c'est aussi parce que sa mélodie est suspectée d'être un plagiat. Une plainte a été déposée en octobre 2019 par un homme qui a produit le morceau «Broad Day», de PuertoReefa & Sakrite Duexe, sorti en 2017. Lil Nas X a réagi pour la première fois en début de semaine, selon des documents obtenus par The Blast: «Rodeo» a été créé indépendamment et sans connaître le travail prétendument volé. De plus, l'oeuvre du plaignant n'est pas protégée par la propriété intellectuelle.» Le rappeur demande donc au tribunal de rejeter cette plainte et de faire payer à la partie adverse ses frais d'avocats. Affaire à suivre.

(L'essentiel)