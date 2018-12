La tournée d'Ed Sheeran a rapporté très gros

Ed Sheeran est, une fois encore, au sommet. Non pas à cause des ventes et des écoutes de ses albums ou singles. Le Britannique de 27 ans est l'artiste dont la tournée a rapporté le plus en 2018. Encore plus fort, c'est celle qui a généré le plus d'argent lors des 30 dernières années.

Dans le détail, Ed Sheeran a vendu 4 860 482 billets tout autour du globe à l'occasion de son «Divide Tour». Ce qui représente un revenu de 432,4 millions de dollars d'après le classement annuel de Pollstar.com. L'interprète de «Shape Of You» devance ainsi Taylor Swift, Jay Z et Beyoncé, Pink, Bruno Mars, U2, et même les Rolling Stones.

On apprend également dans cette étude qu'au total, pour la première fois, les dix tournées qui ont rapporté le plus ont dépassé la barre des deux milliards de dollars. En 2017, le montant était de 1,8 milliard. Le géant du divertissement Live Nation a vendu 49,6 millions de billets. Son principal concurrent, AEG, est loin derrière avec «seulement» 11,6 millions de tickets écoulés.

Les tournées qui ont rapporté le plus, en dollars, en 2018:

1. Ed Sheeran 432,4 millions, 4 860 482 tickets vendus

2. Taylor Swift, 345,1 millions, 2 888 892 tickets vendus

3. Jay Z & Beyoncé, 254,1 millions, 2 169 050 tickets vendus

4. Pink, 169,2 millions, 1 285 411 tickets vendus

5. Bruno Mars, 167,6 millions, 1 290 438 tickets vendus

6. Eagles, 166 millions, 964 245 tickets vendus

7. Justin Timberlake, 151 millions, 1 193 365 tickets vendus

8. Roger Waters, 131,3 millions, 1 448 771 tickets vendus

9. U2, 126,2 millions, 927 034 tickets vendus

10. The Rolling Stones, 116,6 millions, 750 914 tickets vendus

(L'essentiel/fec)