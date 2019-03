Retour ambitieux pour Foals et son nouvel opus

«The world’s upside down» («Le monde est sens dessus dessous») chante Yannis Philippakis sur «Exits». Premier extrait du nouvel album des Londoniens, l’efficace single avait été dévoilé fin janvier. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, Foals venait alors d’annoncer à ses fans son retour imminent avec non pas un, mais deux disques, quatre ans après la sortie de «What Went Down».

«On a fait une longue pause après la tournée de "What Went Down". Ce break était nécessaire, on était épuisés. Je ne ressentais plus ce désir de jouer de la guitare ou de composer», expliquait dans Les Inrockuptibles le leader du groupe anglais. Qui avoue par ailleurs «n’écouter que de la musique grecque traditionnelle et du hip-hop».

Le disque le plus varié du groupe

Mais que les fans de Foals soient rassurés, l’inspiration est revenue chez le combo d’Oxford, de retour avec un diptyque ambitieux. Le premier volet d'«Everything Not Saved Will Be Lost» est peut-être même le disque le plus varié du groupe. Les morceaux aériens («Syrups») y côtoient les titres plus rock («White Onions»), tandis que les chansons groovy et dansantes («In Degrees») coexistent avec les pistes d’inspiration afrobeat, ciselées au vibraphone et au marimba («Cafe d’Athens»).

Le second volet du diptyque des Britanniques doit paraître au mois de septembre prochain. Le monde tournera-t-il à nouveau dans le bon sens d’ici là?

«Everything Not Saved Will Be Lost – Part 1», dispo. (Warner).

(L'essentiel/Cédric Botzung)