«Don't Call Me Angel» a failli ne jamais voir le jour

La collaboration entre les trois popstars américaines fait un tabac tout autour de la planète. Sur YouTube, par exemple, «Don't Call Me Angel», sorti le 13 septembre 2019, est n° 3 des tendances et a comptabilisé plus de 57 millions de vues en seulement six jours. Et dire que ce tube a failli ne jamais voir le jour sous cette forme.

C'est Lana Del Rey, 34 ans, qui l'a affirmé lors d'une interview pour la radio 1043 MYfm. La New-Yorkaise a expliqué qu'au tout début, l'écriture de la bande-originale du film «Charlie's Angels» avait été demandée à Ariana Grande.

Lana s'est greffée à la conception du morceau seulement après que son amie de 26 ans lui avait fait parvenir une démo pour lui demander son avis. «J'ai trouvé cette chanson mignonne, alors j'ai réarrangé certaines parties, créé un pont (NDLR: sorte de chanson dans la chanson) et ajouté des voix en fond», a-t-elle raconté.

Del Rey a aussi confié que Miley Cyrus n'est qu'interprète sur «Don't Call Me Angel». La sulfureuse artiste de Nashville, 26 ans, n'a rejoint le duo qu'une fois le titre terminé pour chanter dessus.

(L'essentiel/jde)