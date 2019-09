«Beaucoup de bons moments au Luxembourg»

L'essentiel: Vous clôturez votre tournée au Luxembourg. Vous reste-t-il encore assez d'énergie?

Niels (guitariste): Évidemment! Lorsque l'on vient au Luxembourg, on se sent toujours un peu comme en vacances. En tout cas, on a encore suffisamment d'énergie. Et comme ce sera la toute dernière date de notre tournée, on est forcément de bonne humeur.

Ce n'est pas la première fois que vous jouez au Luxembourg. Est-ce que vous avez été marqué par un souvenir précis?

Il y a eu beaucoup de bons moments. Mais il y en a un en particulier que je n'oublierai jamais. C'était en 2005. Nous venions de sortir notre premier album et Johannes (NDLR: le chanteur du groupe) et moi étions sur un parking extérieur quand on a reçu un coup de fil nous annonçant que notre album était dans le top 10. C'est un moment que j'associerai toujours au Luxembourg.

Votre dernier album «Zimmer mit Blick» a un côté critique. Votre musique n'a plus pour unique vocation de divertir?

Nous avons toujours été très engagés sur le plan politique et nous avons toujours eu ce côté critique. Nous avons notamment joué lors de manifestations contre l'extrême droite. Nous avons d'autres sujets de préoccupation à 40 ans que ceux qu'on avait au milieu de la vingtaine. Les temps sont durs. On ne peut pas simplement détourner le regard. Nos enfants doivent aussi pouvoir vivre dans un monde décent. En pensant au changement climatique, je vois rouge!

Revolverheld Dimanche, 20h, Luxexpo The Box, Luxembourg-Ville. Entrée: 49 euros.

(Recueilli par Marlene Brey/L'essentiel)