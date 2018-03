Leur «come-​​back» ne plaît pas à leurs enfants

Mel C a évoqué la possibilité d'un retour des Spice Girls dans une interview pour le Daily Mirror, mais les enfants des filles ne semblent pas convaincus à 100 %. Les membres des Spice Girls ont un total de 12 enfants: Mel C est la mère de Scarlet, 9 ans, Victoria Beckham est mère de quatre enfants, Geri Horner en a deux, Emma Bunton a deux fils et Mel B a trois filles.

Le célèbre groupe s'était rassemblé pour discuter d'une possible reformation, chez Geri Horner, il y a un mois. Et même si une tournée ou un projet télévisuel ont été évoqués, Mel C a révélé que la progéniture du groupe ne sait pas comment prendre leurs retrouvailles potentielles. «Je pense qu'ils ont des sentiments mitigés», a-t-elle déclaré au quotidien britannique. Parlant de sa propre fille, elle a ajouté: «Ils aiment tous cette idée et Scarlet est vraiment fière mais en fin de compte elle préférerait vraiment avoir sa maman à elle toute seule.» Clarifiant ses remarques, elle a conclu: «Les enfants sont super fiers de leurs mamans.»

Déclarations contradictoires

Les rumeurs de tournée ont cependant été stoppées net par Victoria Beckham qui ne souhaite pas repartir sur les routes. Dans une interview pour Vogue, elle avait expliqué: «Je pense que, pour nous, il s'agit de protéger ce que nous avons créé et de nous demander comment nous pouvons continuer à véhiculer le message du girl power. Nous étudions simplement comment passer ce message, plutôt que de partir en tournée, d'enregistrer quelque chose ou faire une émission de télévision. Il ne s'agit pas de ça, mais d'étudier notre héritage et de le protéger. Et nous sommes toutes d'accord là-dessus.»

Cependant, l'ancien manager des Spice Girls, Simon Fuller, qui a mené le groupe au sommet des charts dans le monde entier il y a plus de 20 ans, a ensuite déclaré à TMZ qu'une tournée était à l'ordre du jour. Lorsque le journaliste de TMZ lui a demandé si les Spice Girls planifiaient effectivement quelques concerts, il a hoché la tête, a souri et a déclaré: «Ça peut être avec quatre, pas cinq.»

(L'essentiel/fda)