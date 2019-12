Le cadeau plein de ferveur de Kanye West à sa chorale

En octobre 2019, Kanye West a été invité par la radio Beats 1 pour parler de «Jesus Is King», son oeuvre qui célèbre la religion chrétienne. Le quadragénaire avait alors surpris tout le monde en annonçant qu'un second disque dans la même veine sortirait avant la fin de décembre. C'est désormais chose faite. La galette «Jesus Is Born» a été mise en ligne sur les plateformes de streaming au cours de la journée du 25 décembre 2019. Petite surprise: le rappeur américain ne l'a pas publiée sous son nom d'artiste. Elle est signée de Sunday Service Choir, nom de la formation de gospel avec laquelle la star de 42 ans donne des cultes évangéliques depuis le début de l'année.

Qu'on se le dise aussi, l'artiste ne chante pas sur «Jesus Is Born». Il laisse le soin à sa chorale d'interpréter les 19 morceaux. Parmi eux, on découvre quelques réinterprétations bien senties de titres du mari de Kim Kardashian, comme «Father Stretch My Hands» et «Ultralight Beam», extraits de son album «The Life of Pablo», sorti en 2016.

(L'essentiel/jde)