Des récompenses pour les artistes luxembourgeois

«Cette année, j'ai donné près de 90 concerts, que ce soit avec Seed To Tree, mon groupe, ou avec Bartleby Delicate, mon projet en solo», s'enthousiasmait Georges Goerens, le leader de Seed To Tree. Le groupe luxembourgeois a reçu le prix Music LX, dans la catégorie «Pop/Rock/Electro/Urban», après avoir sorti son album «Proportions», au printemps dernier, et donné une vingtaine de spectacles, dont des premières parties pour Tears For Fears ou James Bay.

Côté jazz, c'est Dock In Absolute qui décrochait son deuxième prix en trois ans. Il faut dire que le trio emmené par Jean-Michel Koch, dont c'était la troisième récompense, a encore brillé en 2019 avec un nouvel album plus expérimental, «Unlikely», et plus de 40 concerts donnés. «Nous avons parcouru le monde, raté des avions, perdu une basse. Une année riche, avec beaucoup de travail et très peu de sommeil», témoignait le pianiste et leader du groupe.

1 181 show «luxembourgeois» à travers le monde en 2019

Par ailleurs, l'Orchestre Philharmonique de Luxembourg se voyait décerner le prix de l'artiste expert dans la catégorie Classique. Une année exceptionnelle pour l'OPL, avec une première tournée en Amérique latine, et 18 dates dans le monde, dont une à la prestigieuse Elbphilharmonie de Hambourg. En 2019, le nombre de concerts donnés par les groupes et artistes luxembourgeois a continué de progresser, avec 1 181 shows à travers le monde, dont 367 en Allemagne, 160 en France et 137 en Belgique.

Cette année, 32 disques de groupes et artistes locaux sont sortis sur le marché. Enfin, le budget 2019 de Music LX s'est établi à 633 500 euros, dont 90% financés par le ministère de la Culture.

(L'essentiel/Cédric Botzung)