dEUS a fait voyager ses fans dans le temps

Sur scène, dEUS a effectué un voyage dans le temps. Vingt ans en arrière exactement, lorsque le groupe belge sortait son album «The Ideal Crash». Ce samedi, la bande à Tom Barman, en concert à l'Atelier, dans la capitale, rendait hommage à cet album sorti en 1999, qui a largement contribué à sa légende.

Comme durant les autres concerts de sa tournée, dEUS, qui rencontre toujours un grand succès lors de ses tournées, a égrené tous les titres de «The Ideal Crash» dans l'ordre, comme pour mieux rappeler aux fans l'époque où ils découvraient l'album. Le spectacle a été complété par quelques autres chansons, offertes lors du rappel. Tout commençait par un énergique «Put the Freaks up front», face à des spectateurs non moins survoltés. Le public semblait connaisseur, fredonnant largement les paroles et arborant souvent des tee-shirts à l'effigie du groupe.

Sur scène, les quatre membres de dEUS semblaient bien rodés à la manœuvre, alternant les débauches d'énergies et les ballades, comme «Sister Dew» et «The magic hour», avec son introduction au piano. Entre les titres, le leader du groupe Tom Barman se permettait quelques interventions parfois humoristiques, en français. Le tube «Instant street» a été particulièrement apprécié des spectateurs, qui ont jubilé lorsqu'ils ont reconnu les premières notes. Le public, essentiellement composé de trentenaires et de quadragénaires, a semblé passer un bon moment et revivre ses plus jeunes années.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)