Le chanteur de Talk Talk Mark Hollis est mort

Né à Londres en 1955, Mark Hollis est mort ce lundi à 64 ans, a annoncé le groupe punk britannique The The sur Twitter. «Musicalement, c'était un génie» a réagi son ancien bassiste Paul Webb.

Mark Hollis a contribué, en tant que chanteur et compositeurs, à plusieurs tubes dans les années 1980 et 1990, dont «It's my life» en 1983 et «Such a Shame» en 1984. Après l'aventure Talk Talk, qui s'était achevée en 1991, il avait entrepris une carrière en solo et a sorti un album qui portait son nom en 1998.

Musicalement éclectique, Mark Hollis est passé de la new wave et la pop au début de sa carrière puis a navigué vers le post-rock, voire la musique expérimentale par la suite.

Very sorry to hear the news that #MarkHollis of #TalkTalk has died. He was behind some of the finest albums of the 1980s / early 1990s. R.I.P. pic.twitter.com/IoTuAkGCUf