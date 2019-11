Et si la chanteuse Diam's effectuait son retour?

Il y a dix ans, Diam's quittait brutalement la scène musicale, laissant derrière elle des millions de fans inconsolables. Convertie à l'islam et établie en Arabie saoudite, Melanie Georgiades est cependant restée très active sur les réseaux sociaux. Mardi, l'ex-rappeuse a mis ses fans en ébullition en publiant sur Instagram, une story quelque peu mystérieuse.

Sur une des photos, on peut voir une salle de réunion et la légende «Work In Progress» (travail en cours). Il n'en fallait pas plus pour déclencher la rumeur d'un retour musical de Diam's. C'est en tout cas ce que les admirateurs de l'artiste espèrent. Le magazine GQ souligne toutefois que les chances de revoir l'ancienne rappeuse sur scène sont très minces.

Il semble plus probable que le mystérieux projet de Melanie Georgiades s'oriente plutôt vers l'humanitaire, un domaine qu'elle affectionne tout particulièrement. Dans la biographie Instagram de Diam's, figure d'ailleurs un lien Internet menant au site de «Big-Up Project», une association humanitaire créée par l'ex-chanteuse, et qui aide les enfants défavorisés en Afrique. Quoi qu'il en soit, Diam's entretient le mystère: elle n'a, pour l'heure, pas donné plus d'informations concernant son projet.

(L'essentiel/joc)