Placebo fera son grand retour au Luxembourg

«Nous avons entendu le cri de ralliement pour "’nouvelle musique et concerts", alors ne désespérez pas et gardez confiance, le huitième album est terminé et prêt à sortir», avait tweeté en mai dernier Placebo à l’attention de ses fans. Devenu duo, le groupe britannique composé du chanteur Brian Molko et du bassiste/guitariste Stefan Olsdal s’apprête à mettre fin à une absence discographique de près d’une décennie avec «Never Let Me Go», prévu le 25 mars 2022, et à repartir en tournée.

La prochaine fera étape au Grand-Duché, le vendredi 4 novembre 2022, à la Rockhal. Soit plus de 5 ans après son dernier passage. Les billets seront en vente à partir du mercredi 17 novembre 2021, à 10h, sur le site Internet de la Rockhal.

(cb/L'essentiel)