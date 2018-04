Ed Sheeran dément avoir copié une autre chanson

Accusé de plagiat au début de l'année pour «The Rest of Our Life», single composé pour un duo américain de musique country, Ed Sheeran a remis début avril différents documents censés prouver sa bonne foi à la justice. Dans ceux-ci, vu par TMZ, la star affirme entre autres: «Je n'ai demandé aucune autorisation à Carey et Golden parce que c'est une compo originale et elle a été créée de manière indépendante».

Pour rappel, Sean Carey et Beau Golden ont porté plainte parce qu'ils sont persuadés que «The Rest of Our Life», de Tim McGraw et Faith Hill, a été pompé sur «When I Found You», qu'ils ont coécrit pour et avec Jasmine Rae en 2014. Ils ont demandé pas moins de 5 millions de dollars de dédommagement ainsi qu'une partie des royalties des ventes de «The Rest of Our Life».

Ce n'est pas la première fois qu'Ed Sheeran est accusé de plagiat. Il l'a déjà été, et l'a reconnu à demi-mot pour certains de ses titres, comme «Photograph», «Thinking Out Loud» et «Shape of You».

