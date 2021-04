Un fan crée la collaboration rêvée de Daft Punk et PNL

De l’art de cultiver le mystère à celui de maîtriser sa communication, certains parallèles se sont parfois imposés entre Daft Punk et PNL. Si le duo électro le plus célèbre au monde a récemment secoué la planète musicale en annonçant la fin de l’aventure, les deux frères attendent de pouvoir honorer leur nouvelle tournée. Bien qu’une collaboration entre Daft Punk et PNL n’ait jamais été à l’ordre du jour, l’idée a germé dans la tête du compte fan PNL World.

Sur sa chaîne YouTube, qui compte plus de 80 000 abonnés, une vidéo intitulée «PNL/The Last Dance ft. Daft Punk» a été mise en ligne le 22 mars dernier. Et le résultat est bluffant. Tout au long des 4 min 17, les instrus et vocaux des deux groupes cohabitent parfaitement. Une vingtaine de morceaux ont été utilisés, parmi lesquels «Dans la légende» ou «Le monde ou rien» de PNL et «Get Lucky» ou «Around the World» de Daft Punk.

Pour monter ce clip coloré et énergisant, PNL World a utilisé pas moins d’une cinquantaine de vidéos, de PNL et Daft Punk, bien sûr, mais aussi de Kanye West, Booba ou The Weeknd. De nombreux autres remixes de qualité sont proposés sur la chaîne YouTube. Le résultat arrivera-t-il aux oreilles et aux yeux des deux duos star?

(Cédric Botzung/L'essentiel)