Tel un alien, Lil Uzi Vert débarque d'une autre galaxie

Près de trois ans d'attente. Une éternité dans ce rap des années 2020, où un single en chasse un autre, où une tendance démode la précédente. «Eternal Atake», le tant attendu nouvel album de Lil Uzi Vert aurait pu tomber dans les oubliettes après un conflit entre le rappeur et son label Atlantic et même une annonce de fin de carrière l'année passée. Mais ses fans sont restés patients et fidèles.

Inquiets également concernant sa santé mentale... Quiconque aura assisté à un de ses concerts aura pu s'en rendre compte. Boosté par cette folle attente, celui qui est devenu l'un des artistes hip-hop les plus populaires de sa génération a finalement «droppé». À sa manière, avec un teaser digne d'un film de science-fiction et un lancement avancé d'une semaine. «Fuck vendredi prochain, on le fait maintenant», a-t-il simplement publié sur les réseaux sociaux avant de dévoiler l'album de 18 titres.

YALL READY TODAY IS THE DAY !!!! FUCK NEXT FRIDAY WE DOING THIS NOW !!!!!! #ETERNALATAKE BABY PLUTO ???????? — BABY PLUTO ☄️® (@LILUZIVERT) March 6, 2020

Un énième coup de folie à l'image du jeune rappeur de 25 ans, décidément enclin à briser tous les codes sur ce nouvel album: un seul featuring (Syd, du groupe The Internet), un sample des Backstreet Boys («That Way»), un morceau de Travis Scott de 2016 remis au gout du jour («Prices») et un sequel de son hit «XO Tour Llif3» («P2»). Qui d'autre pourrait balancer «Balenci'» 18 fois sur un même couplet pour rendre hommage à la marque de luxe?

Le lutin d'1m60 fait ce qui lui plait et promet qu'il nous faudra «une semaine et plusieurs écoutes pour comprendre le concept total». En attendant, Lil Uzi Vert a d'ores et déjà annoncé... la version deluxe, quelques heures à peine après la sortie d'un album qui a failli ne jamais voir le jour. Non, ce petit bonhomme n'est vraiment pas comme les autres...

(Thomas Holzer/L'essentiel)