Faut-​​il interdire les smartphones en concert?

Avec Queens of the Stone Age, vendredi, The Offspring, lundi, ou encore Shakira, mardi, la Rockhal a fait le plein de spectateurs ces derniers jours et comme après chaque concert, les vidéos et autres photos se multiplient sur les réseaux sociaux.

Vous le constatez comme nous, ces clichés et ces séquences, aux qualités qui laissent souvent à désirer, ne pourraient pas arriver sur Internet si les nombreux spectateurs présents aux différents concerts ne dégainaient pas leurs smartphones à tout bout de champ pour fixer «à jamais» ces courts instant dans la mémoire des téléphones portables.

Ces «réflexes» semblent désormais agacer de plus en plus celles et ceux qui aimeraient assister «autrement» à certains concerts. «Tous avec le portable en l'air, c'est vraiment nul...», a regretté Stéphane Leroy, sur notre page Facebook, après le concert de Shakira. «On voit une marée de téléphones, mais on ne voit plus les artistes...», a ajouté Christian Varlet. «Personne ne vit le show directement et veut le revoir sur YouTube. Pour moi, une photo ou une vidéo, c'est déjà suffisant», a également déploré Jessica. Et Lyne Graef de conclure: «C'était super, mais il y avait beaucoup trop de téléphones en l'air. On loupe une bonne partie du spectacle. Il est temps d'interdire tout ça...».

(fl/L'essentiel)