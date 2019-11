Doja Cat sort son nouvel album en toute sobriété

La rappeuse californienne a conçu ce très attendu deuxième album en étant sobre. «Pour le disque «Amala» (NDLR: sorti en mars 2018), j'étais tout le temps perchée. Cette fois, j'avais les idées claires. J'espère qu'il plaira quand même», a-t-elle dit sur Instagram.

Les premières critiques ont dû la rassurer. Que ce soit pour Billboard, MTV ou encore XXL, les morceaux de «Hot Pink» ont tout pour séduire le public en masse avec des beats accrocheurs et des paroles coquines et amusantes. On signalera que Doja Cat, 24 ans, a également lâché le clip de «Cyber Sex». Un petit bijou visuel sorti tout droit des studios de Psycho Films, firme très réputée pour ses productions provocatrices.

(L'essentiel/jde)