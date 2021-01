Les albums les plus attendus de début 2021

Si 2020 fut une année quasi blanche pour les concerts, elle fut moins perturbée au niveau des sorties d'albums, malgré des reports. Et 2021 débutera sous le signe du rock et de la pop, tandis que des poids lourds du rap et du R'nB devraient faire leur grand retour.

FOO FIGHTERS

Après deux singles, la bande emmenée par Dave Grohl sortira son dixième album studio, «Medicine At Midnight», le 5 février prochain.

LONDON GRAMMAR

Le trio britannique dévoile ce jour un nouvel extrait de «Californian Soil», son troisième album, à paraître le 12 février.

SIA

La star australienne sortira dans un peu plus d'un mois «Music - Songs from and Inspired by the Motion Picture» (12/02), la BO du film musical qu'elle a réalisé.

SORTIES ROCK & METAL

De Pretty Reckless (12/02) à Evanescence (26/03) en passant par Architects (26/02), Alice Cooper (26/02) ou Sting (19/03), le rock sera à l'honneur en ce début d'année.

DRAKE

Le rappeur canadien a confirmé la sortie de son sixième opus, «Certified Lover Boy», pour le mois de janvier. Un retour en mode «lover»?

ARLO PARKS

La chanteuse britannique est l'un des talents à suivre en 2021. Entre pop et soul, elle sortira «Collapsed In Sunbeams» le 29/01.

RIHANNA

Attendu depuis des années, le nouvel album de Rihanna, successeur d'«Anti» (2016) sortira-t-il enfin en 2021?

SORTIES POP & R'NB

Cette année pourrait enfin voir débarquer les nouveaux projets de OneRepublic, Adele et Zayn Malik.

(Cédric Botzung/L'essentiel)