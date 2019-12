La chanteuse Rose encore snobée par ses pairs

De retour avec son nouvel album, «Kérosène», après quatre ans d'absence, Rose espérait être enfin nominée à la 35e cérémonie des Victoire de la Musique, qui sera retransmise en direct sur France 2, le 14 février 2020. Pas de chance pour elle, il n'en est rien.

Blessée, la chanteuse de 41 ans s'est adressée à ses fans sur Twitter. «J'ai le plaisir de vous annoncer, que pour la 14e année consécutive, et 5 albums depuis 2006, je ne suis encore nommée dans aucune catégorie des Victoires de la Musique! Je remercie mon père, qui m'a donné le goût de la musique et poussée à faire ce métier jalonné d'échecs!» Heureusement pour elle, ses admirateurs ont été nombreux à la soutenir.

Parmi eux, l'animateur Christophe Beaugrand qui lui a envoyé un message touchant: «Chère Rose, tu es dans mon iPod toute la journée et tu nous as accompagnés, mon mari et moi, pendant ces dernières semaines alors qu'on allait devenir papas. Je peux te dire qu'être associée à des souvenirs pareils fait de toi une chanteuse plus victorieuse que bien des primées».

Chère Rose, tu es dans mon iPod toute la journée et tu nous as accompagnés, mon mari et moi pendant ces dernières semaines alors qu'on allait devenir papas. Je peux te dire qu'être associée à des souvenirs pareils fait de toi une chanteuse plus victorieuse que bien des primées ❤️— Christophe Beaugrand-Gerin (@Tof_Beaugrand) 7 décembre 2019

Regardez le clip de Rose, «Kérosène»:

(L'essentiel/lja)