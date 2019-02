Les Jonas Brothers annoncent leur retour

Groupe pop rock et chanteurs à succès dans les années 2000, Kévin, Nick et Joe Jonas ont annoncé leur retour. Le trio l'a annoncé dans un teaser du Carpool Karaoké de James Corden.

La groupe a annoncé dans la foulée leur nouveau single «Sucker».

Avec quatre albums à leur actif, le groupe a écoulé plus de 17 millions d'albums (It's About Time, Jonas Brothers, A Little Bit Longer et Lines, Vines and Trying Times).

