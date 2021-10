«Avec Maz, on est amis depuis qu’on a 11 ans»

«L’essentiel»: Votre show commun se concrétise enfin. À quoi peut-on s’attendre?

CHAiLD x Maz

Samedi, 19h30, à la KuFa, à Esch-sur-Alzette. Entrée: 13 euros.



CHAiLD: Il était prévu depuis début 2020, la KuFa nous l’avait proposé. On l’avait presque oublié, mais on s’est bien préparés. Avec Maz, on se connaît et on est amis depuis qu’on a 11 ans. Nous avons une chanson en commun, «Sick Water», qui a bien marché. Chacun de nous aura sa partie de 45 minutes, puis nous serons ensemble sur scène.

L’avez-vous fait évoluer?

Oui, on a tout changé! Au début, on avait plein d’idées, ça partait dans tous les sens. Finalement, on a gardé l’idée générale de la scénographie, et les projections spéciales. Il y a un show de lumières spécifique pour le show, c’est une organisation titanesque!

Vous avez aussi travaillé sur votre propre live.

Oui, la période du Covid était le moment parfait pour se préparer, j’ai travaillé le live show avec un ingénieur du son. Et j’ai pu l’expérimenter au Kinneksbond, aux Francofolies d’Esch ou à Hambourg. J’ai fait sept dates depuis mars. En général, le public luxembourgeois est difficile à faire bouger, mais là, j’ai le souvenir d'un public qui monte sur scène, les gens étaient fous!

Où en sont vos morceaux?

J’ai pas mal de morceaux, je suis capable de jouer 1h30 sur scène. J’ai recommencé à enregistrer à Paris, avec différents acteurs musicaux européens, ainsi qu’à Bruxelles, où je réside. Dès ce dimanche, je dévoile un nouveau clip et ensuite, il y en aura un autre tous les deux mois.

