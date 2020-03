Le coronavirus va-​​t-​​il faire se reformer Oasis?

Depuis qu'il s'est séparé, quelques minutes avant son concert le vendredi 28 août 2009 au festival Rock en Seine (F), on ne compte plus le nombre de fois où Oasis a été annoncé sur le retour, avant que l'un des frangins Gallagher ne balaie immédiatement l'idée d'une reformation.

Cette fois, pourtant, le combo aurait une très bonne raison de se retrouver sur une scène. C'est en tout cas l'avis de Liam qui a proposé à son frère ennemi de donner un live caritatif après la fin de la crise du coronavirus. «Beaucoup de gens pensent que je suis un connard, et je suis effectivement un beau connard, mais une fois que tout cela sera réglé, nous devons reformer Oasis pour un concert de charité. Allez Noel, ensuite nous retournerons à nos incroyables carrières solo», a-t-il tweeté.

Dans un second message, le musicien britannique de 47 ans a même proposé que The Jam (emmené par Paul Weller) et The Smiths (formé par Morrissey et Johnny Marr), deux formations britanniques cultes également dissoutes, participent aux retrouvailles d'Oasis. Pour l'heure, aucun des musiciens n'a répondu à l'appel de Liam Gallagher.

Listen seriously a lot of people think I'm a cunt and I am a good looking cunt but once this is put to bed we need to get oasis back for a 1 of gig rite for charity c'mon Noel we can then go back to our amazing solo careers c'mon you know LG x— Liam Gallagher (@liamgallagher) March 19, 2020

All these miserable fucking cunts in bands who think there too cool for school the jam c'mon weller the smiths c'mon marr Rkid oasis c'mon noel what a gig oh and the cheeky girls what a fucking line up c'mon you know— Liam Gallagher (@liamgallagher) March 19, 2020

(L'essentiel/jde)