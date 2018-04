Les fans d'Avicii lui rendent un vibrant hommage

Le corps d'Avicii, décédé vendredi à l'âge de 28 ans, a été autopsié deux fois et les enquêteurs ont écarté toute piste criminelle dans la cause du décès, a indiqué samedi à l'AFP une source au sein de la police omanaise. «Nous confirmons qu'il n'y a aucune piste criminelle retenue pour la mort» de la star mondiale de la musique électro, a déclaré cette source sous couvert d'anonymat. La police de ce pays du Golfe a «toutes les informations sur la mort» du DJ de 28 ans, mais «refuse de les rendre publiques pour des raisons de confidentialité» à la demande de la famille, a poursuivi cette source.

Considéré comme l'un des meilleurs DJs au monde, Tim Bergling, de son vrai nom, a été retrouvé sans vie vendredi à Mascate, la capitale du sultanat d'Oman, où il se trouvait depuis quelques jours en vacances avec des amis. De Madonna à David Guetta, les messages d'artistes et d'anonymes ont afflué sur les réseaux sociaux pour saluer la mémoire du jeune Suédois et sa contribution à la musique House.

À l'initiative du DJ/producteur Sebastian Ingrosso et du collectif Swedish House Mafia, plusieurs milliers de personnes, souvent jeunes, se sont rassemblées samedi après-midi sur la place Sergels Torg, dans le centre de la capitale suédoise, où étaient diffusés les titres emblématiques du jeune Suédois. Dans la nuit de vendredi à samedi, les clubs de Stockholm ont observé une minute de silence et l'Ericsson Globe, une des plus grandes arènes de Stockholm qu'il avait remplie trois soirs de suite en 2014, a projeté son nom sur sa façade.

Right now, in the center of Stockholm, a tribute to Avicii. ? #Sergelstorgpic.twitter.com/Cj7A3Ehw48– Irma ?? (@imycomic) 21 avril 2018

Avicii était notamment connu du grand public pour son tube «Wake Me Up» avec le chanteur Aloe Blacc en 2013. Le Suédois s'est hissé à deux reprises à la troisième place du classement des meilleurs DJs du monde, en 2012 et 2013, selon «DJ Magazine», la référence en la matière. «Tellement triste... Tellement tragique», a commenté la reine de la pop Madonna sur Instagram. Pour la star française David Guetta, «le monde a perdu un musicien incroyablement talentueux».

Amazing to see so many people come together to honor @Avicii! ? #aviciipic.twitter.com/C1PIOHmKZO– We Rave You (@weraveyou) 21 avril 2018

Au cours de ces dernières années, le Suédois n'avait pas fait mystère de ses problèmes de santé, comme sa pancréatite, due à une consommation excessive d'alcool. Il avait annoncé en 2016 qu'il se rangeait des platines et ne mixerait plus sur scène.

(L'essentiel/afp)