Le virage pop et électro de Thirty Seconds to Mars

«Les cymbales bruyantes et les guitares déformées ne passent plus. Si on fait ce genre de truc maintenant, on a les oreilles qui se mettent à saigner», expliquait Jared Leto en avril dernier «à Rolling Stone». De l’avis de tous, «America», paru au printemps, était en ce sens le disque le plus pop du groupe Thirty Seconds to Mars.

Thirty Seconds to Mars

Ce soir, 20 h, à la Rockhal, à Esch-Belval. Concert complet.

Sur ce cinquième album studio, produit par Jared Leto et quelques pointures, les Californiens ont en effet lissé leur son, troquant les guitares et le rock des débuts pour des sonorités pop et électros.

Le meilleur démarrage des albums du groupe

«Nous avons voulu expérimenter de nouveaux territoires et enfreindre nos propres règles», expliquait le chanteur et comédien de 46 ans. On retrouve par ailleurs deux collaborations sur ce disque, un titre avec la chanteuse électropop Halsey («Love Is Madness») et un avec le rappeur ASAP Rocky («One Track Mind»).

Pari gagnant pour la formation composée de Jared Leto et son frère Shannon, puisque «America» a signé le meilleur démarrage des albums du groupe, l’opus se classant 2e au Billboard à sa sortie. Quoi qu’il en soit, 30STM peut compter sur ses fans fidèles, avec une nouvelle date affichant complet.

(Cédric Botzung/L'essentiel)