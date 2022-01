Découvrez la programmation folle de Coachella

Trois ans après la dernière édition, le festival le plus branché de la planète s'apprête à faire son retour dans le désert californien, au mois d'avril. Goldenvoice a dévoilé, dans la nuit de mercredi à jeudi, l'affiche de Coachella 2022 avec, comme à l’accoutumée, une programmation remplie de stars. Harry Styles, ex-membre des One Direction, Billie Eilish, nouvelle icône de la pop et Kanye West alias «Ye» sont les trois têtes d'affiche de cette nouvelle édition.

YAY!



Presale for Weekend 2 starts Friday 1/14 at 10am PT. Weekend 1 is sold out. Register now at https://t.co/qujCsdCWkp pic.twitter.com/cEp5iNJY9M — Coachella (@coachella) January 13, 2022

Ils partageront les différentes scènes avec d'autres grands noms de la musique actuelle. En pleine promotion de son nouvel album, le Belge Stromae figure en bonne place sur le poster de cette nouvelle édition, tout comme Flume, Disclosure, Phoebe Bridgers ou encore Jamie XX.

Suivant la tendance des éditions précédentes, le public hip-hop sera également gâté avec la présence assurée de Doja Cat, Lil Baby, Megan Thee Stallion, Baby Keem, 21 Savage ou encore Big Sean.

Mais Coachella se distingue également par la programmation d'artistes moins connus du grand public au registre musical savoureux. Pêle-mêle, le DJ britannique qui lorgne vers le jazz Floating Points, le groupe de pop expérimentale Japanese Breakfast ou encore la chanteuse pakistanaise basée à New York Arooj Aftab ont tous sorti des albums remarqués l'année passée.

Prévu sur deux week-ends, du 15 au 17 avril et du 22 au 24 avril, Coachella réunit chaque année plus de 200 000 spectateurs à Indio, à une trentaine de kilomètres de Palm Springs, en Californie. Prisé des influenceurs du monde entier, le festival n'avait pas pu avoir lieu en 2020 et en 2021 en raison de la pandémie de Covid-19.

(Thomas Holzer/L'essentiel)